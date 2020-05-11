В Свияжске отреставрировали книгу XVII века об эпохе царя Михаила Романова

Фото: Фото предоставлено пресс-службой Зеленодольского района

В музее-заповеднике Свияжска отреставрирована книга XVII века немецкого ученого и путешественника Адама Олеария «Описание путешествий в Московию и Персию». Это 3-е издание «Описания…», оно вышло в 1663 году. Книга описывает историю России в эпоху царствования Михаила Романова. Об этом «Реальному времени» сообщил пресс-секретарь администрации Зеленодольского района Расим Хазиев.

Издание состоит из 465 листов с текстом и 76 гравюр-иллюстраций, в твердом пергаментном переплете. У книги были повреждены переплётные покрытия (пергамент), шитье, листовой материал, элементы переплёта.

После лабораторных исследований был произведен демонтаж книги. После реставраторы промыли листовой материал, восполнили утраты, укрепили изломы и устранили деформацию страниц. Книжный блок сшит по старой схеме, вмонтированы ранее отреставрированные оригинальные капталы. Все работы проводил художник-реставратор Алексей Хохряков.