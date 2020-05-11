В Башкирии сын повесился после того, как попал в смертельное ДТП со своим отцом

Фото: ГИБДД РБ

В Башкирии мужчина повесился рядом с местом аварии после того, как попал в смертельное ДТП, в котором погиб его отец. Об этом сообщает ГИБДД республики.

Авария произошла 9 мая в Благовещенском районе РБ. На 5 км автодороги Благовещенск-Павловка-Эманино 37-летний житель Нуримановского района, управляя автомобилем УАЗ, не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина опрокинулась. В результате погиб 60-летний пассажир, отец водителя, он скончался на месте.

Водитель, не выдержав смерти отца, покончил с собой недалеко от мета ДТП. Инспекторы начали проверку произошедшего.

