«Матч ТВ» составил символическую сборную «Салавата Юлаева» в КХЛ

Спортивный телеканал «Матч ТВ» составил свою версию символической сборной «Салавата Юлаева» за всю историю выступления клуба в КХЛ.

В пятерку лучших игроков были включены защитники Кирилл Кольцов и Виталий Прошкин, которые в 2011 году помогли уфимскому клубу завоевать Кубок Гагарина.

В тройку нападения включены Александр Радулов (ныне выступает в НХЛ за «Даллас»), Линус Умарк (покинул «Салават Юлаев» в апреле 2020 года) и Тему Хартикайнен, ранее продливший контракт с уфимцами.

Лучшим вратарем признан Юха Метсола, защищающий цвета клуба по сей день.

Напомним, «Салават Юлаев» выиграл Кубок Гагарина в 2011 году. Это произошло, когда клубом управлял тренерский дуэт Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина.