На АвтоВАЗе подтвердились семь случаев заболевания коронавирусом

В Тольятти среди сотрудников АвтоВАЗа зафиксировано уже 7 случаев коронавирусной инфекции. При этом 27 сотрудников находятся на изоляции.

Пресс-служба предприятия предупредила работников, что в Самарской области действует постановление, обязывающее всех пребывающих в регион отбывать две недели на карантине.

Особо отмечается, что больничные таким прогульщикам выдаваться не будут.