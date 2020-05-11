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На АвтоВАЗе подтвердились семь случаев заболевания коронавирусом

02:26, 11.05.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
На АвтоВАЗе подтвердились семь случаев заболевания коронавирусом
Фото: lada.ru

В Тольятти среди сотрудников АвтоВАЗа зафиксировано уже 7 случаев коронавирусной инфекции. При этом 27 сотрудников находятся на изоляции.

Пресс-служба предприятия предупредила работников, что в Самарской области действует постановление, обязывающее всех пребывающих в регион отбывать две недели на карантине.

Особо отмечается, что больничные таким прогульщикам выдаваться не будут.

Промышленность
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