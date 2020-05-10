В Китае мост начал ходить волной — видео

Фото: скриншот

В Китае мост между городами Гуанчжоу и Дунгуань сталь вибрировать. Волнообразные движения полотна моста попали на видео.

На кадрах запечатлены мгновения, когда мост зашатался прямо под едущими по нему машинами.

Власти запустили расследование инцидента и временно закрыли мост. Один из экспертов предположил, что аэродинамика сооружения изменилась, после того как на нем установили пластиковые барьеры. По его мнению, это могло вызвать колебания.

Однако после снятия барьеров конструкция продолжила двигаться.