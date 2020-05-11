В Татарстане на капремонт почти 60 объектов лесничеств, ветслужбы и Минсельхоза уйдет до 128 млн рублей

Главинвестстрой РТ объявил тендер на проведение работ по капремонту на 58 объектах. Начальная стоимость контракта составляет 128,34 млн рублей.

Заявки принимаются с 7 по 18 мая, тогда же пройдет и аукцион, следует из сообщения на сайте госзакупок.

Согласно технической документации, ремонт должен пройти в зданиях лесничеств, ветеринарной службы республики и управлениях сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ.

К первой группе неожиданно было отнесено здание факультета лесного хозяйства и экологии Казанского аграрного университета. Во вторую попала Республиканская ветеринарная лаборатория.