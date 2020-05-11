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В понедельник в Татарстане ожидаются сильный ветер и гроза

05:37, 11.05.2020
В понедельник в Татарстане ожидаются сильный ветер и гроза
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 11 мая, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют небольшой дождь и грозу в отдельных районах республики.

Ветер южный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Температура воздуха днем поднимется до 18—23 градусов тепла. В Казани она будет колебаться от +18°С до +20°С. В Набережных Челнах столбики термометров покажут от +19°С до +21°С.

Общество Татарстан
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