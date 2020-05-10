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«Мерседес» и «ВАЗ» столкнулись под Казанью, один из водителей погиб

13:19, 10.05.2020 1
«Мерседес» и «ВАЗ» столкнулись под Казанью, один из водителей погиб
Фото: realnoevremya.ru

Два автомобиля — «Мерседес» и «ВАЗ» — столкнулись накануне вечером на восьмом километре трассы Казань — Оренбург, рядом с поселком Боровое Матюшино.

Как сообщает «Татар-информ», по предварительной версии, «ВАЗ» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Мерседесом». 33-летний водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался в больнице. За рулем «Мерседеса» была молодая женщина, в салоне находилась девочка лет семи. Они не пострадали.

В Самарской области 7 мая в аварии погибла семья с двумя детьми из Казани.

Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:12
    Ну сколько дуракам говорить что не надо испытывать мерс на прочность.А они всё своё - а вдруг получиться.
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