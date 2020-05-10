«Мерседес» и «ВАЗ» столкнулись под Казанью, один из водителей погиб

Два автомобиля — «Мерседес» и «ВАЗ» — столкнулись накануне вечером на восьмом километре трассы Казань — Оренбург, рядом с поселком Боровое Матюшино.

Как сообщает «Татар-информ», по предварительной версии, «ВАЗ» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Мерседесом». 33-летний водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался в больнице. За рулем «Мерседеса» была молодая женщина, в салоне находилась девочка лет семи. Они не пострадали.

В Самарской области 7 мая в аварии погибла семья с двумя детьми из Казани.