В Самарской области в аварии погибла семья с двумя детьми из Казани

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Семья из четырех человек, а также еще один молодой человек из Казани погибли в страшной аварии в Самарской области. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации пресс-службы ведомства, авария произошла в десятом часу вечера на 74 километре трассы Самара — Димитровград в Красноярском районе. Там столкнулись иномарки Chevrolet Cruze и KIA Cerato. По предварительным данным, водитель автомобиля KIA выехал на встречную полосу в зоне действия дорожного знака «обгон запрещен» и столкнулся с автомобилем Chevrolet, в котором находилась семья из четырех человек и еще один молодой человек из Казани

В результате аварии погибли все пять человек из автомобиля Chevrolet, в том числе девочка 7 лет. Виновник аварии скончался в автомобиле скорой помощи.

