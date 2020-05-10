В Казанском танковом училище офицеры досрочно получили дипломы
В Казанском танковом училище накануне состоялся досрочный выпуск лейтенантов. Диплом об окончании высшего военного учебного заведения получил 141 новоиспеченный офицер. В торжественной церемонии принял участие командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.
Обычно выпуск офицеров проходит в Казани в конце июня, но из-за пандемии коронавирусной инфекции министр обороны РФ Сергей Шойгу решил досрочно завершить учебный год в вузах ведомства.
Ранее сообщалось, что Рособрнадзор может перенести ЕГЭ на август и провести его только для тех выпускников, которые хотят поступать в вузы.ОбществоОбразование Татарстан
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