В Казанском танковом училище офицеры досрочно получили дипломы

В Казанском танковом училище накануне состоялся досрочный выпуск лейтенантов. Диплом об окончании высшего военного учебного заведения получил 141 новоиспеченный офицер. В торжественной церемонии принял участие командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

Обычно выпуск офицеров проходит в Казани в конце июня, но из-за пандемии коронавирусной инфекции министр обороны РФ Сергей Шойгу решил досрочно завершить учебный год в вузах ведомства.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор может перенести ЕГЭ на август и провести его только для тех выпускников, которые хотят поступать в вузы.