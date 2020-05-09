В Казани полиция задержала сторонников восстановления Советского Союза

В Казани полицейские задержали активистов «Союза ССР», отрицающих легитимность Российской Федерации. Сторонники этого движения собрались в субботу утром у торгового центра «Парк Хаус».

Прибывшие полицейские препроводили часть активистов, которых журналисты нередко называют «сектой свидетелей СССР», в автобус, чтобы доставить в участок.

Остальные сели в машины и стали уезжать.

Согласно данным очевидцев из соцсетей, колонну автомобилей с советскими флагами задержали уже на улице Вишневского. Сначала полицейские перегородили им дорогу, тем самым вызвав остановку всего потока. Потом все автомобили с флагами вынудили прижаться к обочине.

Напомним, что сторонники восстановления Советского Союза также отрицают опасность коронавируса. Один из членов этого движения организовал во Владикавказе митинг за снятие самоизоляции.