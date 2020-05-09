В рейтинг российских банков вошли 15 кредитных организаций из Татарстана

Агентство «РИА Рейтинг» представило рейтинг российских банков по размерам активов за I квартал 2020 года. В него попали 15 кредитных организаций из Татарстана.

Среди банков республики лидерами являются «Ак Барс Банк», банк «Аверс» и «Акибанк». Они занимают 20-е, 63-е и 134-е места соответственно.

В списке также «Энергобанк», «Татсоцбанк», «Банк Казани», «Автоградбанк», «Камкомбанк», «Банк Заречье», «АвтоКредитБанк», «ИК Банк», «Алтынбанк», «Банк 131», а также НКО «Сетевая Расчетная Палата» и РНКО «Нарат»

В исследовании «РИА Рейтинг» говорится, что объем активов за первые три месяца этого года вырос в номинальном выражении на 8,2%, что стало наилучшим квартальным результатом с начала 2015 года.