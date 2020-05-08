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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений

23:51, 08.05.2020
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений
Фото: realnoevremya.ru

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений, введенных из-за коронавируса.

Для каждого российского региона период выхода из ограничений из-за коронавируса и его продолжительность будут индивидуальными, подчеркнули в ведомстве.

Так, в частности, на всех этапах выхода из ограничительных мер сохранится режим самоизоляции для лиц из группы риска по коронавирусу. Также сохраняются обязательное ношение масок и социальное дистанцирование.

Что касается формата удаленной работы, то он может сохраняться на всех этапах выхода из ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, передает ТАСС.

Напомним, с 12 мая в Татарстане в штатном режиме начнут работу детские сады, суды и малокомплектные сельские школы.

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