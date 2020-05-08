В Челнах подростки перевернулись на внедорожнике багги и получили серьезные травмы

Под Набережными Челнами подростки получили серьезные травмы, перевернувшись на внедорожнике багги.

Инцидент произошел сегодня возле садового общества «Горизонт». 16-летняя девочка-водитель не справилась с управлением и, налетела на скорости на забор. В результате этого багги перевернулся.

Девочка и ее 15-летний пассажир получили травмы, их госпитализировали в тяжелом состоянии, передает «Татар-информ».