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В Челнах подростки перевернулись на внедорожнике багги и получили серьезные травмы

21:54, 08.05.2020
В Челнах подростки перевернулись на внедорожнике багги и получили серьезные травмы
Фото: pxhere.com

Под Набережными Челнами подростки получили серьезные травмы, перевернувшись на внедорожнике багги.

Инцидент произошел сегодня возле садового общества «Горизонт». 16-летняя девочка-водитель не справилась с управлением и, налетела на скорости на забор. В результате этого багги перевернулся.

Девочка и ее 15-летний пассажир получили травмы, их госпитализировали в тяжелом состоянии, передает «Татар-информ».

ПроисшествияОбщество Татарстан
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