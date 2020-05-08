В правительстве рассказали, когда Россия может выйти из режима ограничений

Россия может выйти из режима ограничений из-за коронавируса в конце мая — начале июня, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что ситуация, когда новые заражения коронавирусом в РФ будут единичными, возможна к концу лета лишь при полном соблюдении режима ограничений, передает ТАСС.

Напомним, за последние сутки в России подтверждено 10 699 новых случаев коронавирусной инфекции. Заболевшие выявлены в 83 регионах. Всего в стране COVID-19 заболели 187 859 человек. Число выздоровевших за весь период пациентов увеличилось до 26 608, умерли 1 723 человека.

