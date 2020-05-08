В рейд по выявлению нарушителей самоизоляции в Казани вывели весь состав ОВД

В Казани прошел рейд по выявлению нарушителей самоизоляции. В рейд по выявлению нарушителей вышел весь состав органов внутренних дел.

В связи с тем, что устоялась теплая погода, несоблюдающих самоизоляцию становится все больше. Сегодня в рейд по выявлению нарушителей вышел весь состав органов внутренних дел. Вышли в том числе и кабинетные служащие. Всего улицы Казани патрулируют около 5 тысяч сотрудников полиции.



Идет сплошная проверка всех граждан. Полицейские останавливают как пешеходов, так и пассажиров общественного транспорта, заходят в магазины. Проверяют наличие цифрового спецразрешения на выход, либо справку от работодателя.

