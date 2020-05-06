Опубликованы новые проекты благоустройства дворов Татарстана

На портале dvor.tatar появился новый список дворов Татарстана, которые вошли в республиканскую программу «Наш двор». Перечень проектов доступен на в разделе «Документы».

В списке появились 88 новых дворов Казани. Также список пополнили 68 дворов Набережных Челнов, 43 придомовых территорий Нижнекамского района, 35 — Альметьевского, 29 — Заинского, 26 — Азнакаевского и 25 — Бугульминского районов.

Документы опубликованы для того, чтобы жители дворов могли изучить проекты и выразить свои пожелания. Провести открытые встречи невозможно в связи с эпидемиологической обстановкой.

Замечания и предложения принимаются до 12 мая по телефону 8 (800) 27-5-2020. Все замечания переадресуют проектировщикам.

