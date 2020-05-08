Суды в Татарстане возобновляют свою работу с 12 мая

Суды в ряде регионов Приволжского федерального округа, в том числе и в Татарстане, с 12 мая приступят к работе в обычном режиме с условием соблюдения специальных мер.

Так, о возобновлении работы сообщили в Верховном суде Татарстана. «Больше месяца мы работали в режиме дежурств, 12 мая на работу в полном составе выходят все судьи и работники аппарата», — сообщила «Интерфаксу» руководитель пресс-службы суда Наталья Лосева.

Посетителям необходимо использовать медицинские маски и перчатки.

Также о возобновлении полноценной работы судов общей юрисдикции с 12 мая сообщили и в управлении судебного департамента Татарстана. Однако там подчеркнули, что разрабатывают алгоритм, позволяющий сторонам участвовать в судебном процессе в удаленном режиме.

Со вторника возобновит свою работу и Арбитражный суд Татарстана.