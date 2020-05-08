Дома в Казани начали украшать флагами России

В Казани дома начали украшать российскими флагами. Фото прислали читатели «Реального времени».

В частности, российские флаги появились на балконах домов на улице Павлюхина. Напомним, сегодня здесь поздравляли одного из ветеранов. Под его окнами устроили небольшой праздничный концерт.

Похожие флаги появились и на улице Восстания.

Также сегодня по улицам Казани проезжала военная техника под песни тех лет. В составе колонны проехали танк Т-34 «Колхозник Татарии», боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша», советский грузовик ЗИС-5.



Ранее сообщалось, что в этом году у жителей Татарстана вырос спрос на флаги и гербы в два раза по сравнению с прошлым годом.