Татарстанцы накануне Дня Победы стали в 2 раза чаще интересоваться флагами

Спрос жителей Татарстана на флаги и гербы в период со 2 по 6 мая вырос в 2 раза по сравнению с маем 2019 года. Переходов на интернет-магазины, продающие флаги, в пик спроса — 6 мая — было на 60% больше, чем 29 апреля. Об этом свидетельствует исследование «Яндекс.Маркета».

Эксперты связывают это с тем, что завтра в рамках акции «Бессмертный полк» в честь 9 Мая можно будет вывесить в окне флаг России.

Также сервис зафиксировал всплеск интереса россиян к автомобильным наклейкам и значкам, он увеличился на 24%. Кроме того, татарстанцы искали в интернете детские карнавальные костюмы. В этой категории самой популярной стала военная форма для мальчиков, которая состоит из гимнастерки, ремня и пилотки, со средней стоимостью в 800 рублей.