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Татарстанцы накануне Дня Победы стали в 2 раза чаще интересоваться флагами

11:02, 08.05.2020
Татарстанцы накануне Дня Победы стали в 2 раза чаще интересоваться флагами
Фото: pixabay.com

Спрос жителей Татарстана на флаги и гербы в период со 2 по 6 мая вырос в 2 раза по сравнению с маем 2019 года. Переходов на интернет-магазины, продающие флаги, в пик спроса — 6 мая — было на 60% больше, чем 29 апреля. Об этом свидетельствует исследование «Яндекс.Маркета».

Эксперты связывают это с тем, что завтра в рамках акции «Бессмертный полк» в честь 9 Мая можно будет вывесить в окне флаг России.

Также сервис зафиксировал всплеск интереса россиян к автомобильным наклейкам и значкам, он увеличился на 24%. Кроме того, татарстанцы искали в интернете детские карнавальные костюмы. В этой категории самой популярной стала военная форма для мальчиков, которая состоит из гимнастерки, ремня и пилотки, со средней стоимостью в 800 рублей.

Общество Татарстан
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