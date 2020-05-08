Ученый назвал неожиданную особенность COVID-19

Академик РАН, доктор медицинских наук Армаис Камалов рассказал, какие особенности есть у новой коронавирусной инфекции.

«Этот вирус расшифровывается и учеными, и врачами прямо «с колес». Мы только начинаем его понимать и чувствовать», — заявил он в беседе с RT.

Камалов отметил, что на течение болезни влияет наличие хронических заболеваний и состояние иммунной системы.

«Есть люди, которые каждый сезон болеют всеми возможными вирусными инфекциями. А есть те, кто противостоит им на протяжении многих лет. Сильная иммунная система — это такой своеобразный внутренний паспорт человека», — пояснил эксперт.

Академик напомнил, что в зоне риска находятся люди с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями бронхов и легких. Ученый добавил, что врачам очень трудно понять, как COVID-19 пройдет у того или иного пациента.

Камалов также отметил, что медики подбирают лечение персонально для каждого.

Ранее сообщалось, что российские ученые разработали 22 тест-системы для выявления коронавирусной инфекции. Несколько из них находятся на этапе регистрации.

