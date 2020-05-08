В России разработали более 20 тестов на коронавирус

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Российские ученые разработали 22 тест-системы для выявления коронавирусной инфекции. Несколько из них находятся на этапе регистрации.

«Сегодня в России уже 22 тест-системы для исследования — отечественных, российских, не только зарегистрированных», — приводит ТАСС слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая выступила на совещании внутрифракционной группы фракции «Единая Россия».

Напомним, в Татарстане российско-японская компании EMG («Эвотэк — MIRAI Genomics») производит комплексы для тестирования на COVID-19.