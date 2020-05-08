Имущество обанкротившейся «Роял тайм групп» уценили на 75%

Конкурсный управляющий ООО «Роял тайм групп», татарстанской компании, развивавшей игровой бизнес в «Азов-Сити», опубликовал новую порцию отчетов оценщика. Стоимость имущества компании упала с 1,3 млрд рублей до 336,54 миллиона.

Эксперт проводил оценку ценных бумаг, прав требований, товарного знака и недвижимости компании, следует из сообщений, опубликованных в реестре сведений о банкротстве. Так 98,5% в уставном капитале ООО «Роял Тайм» сократилась в цене с 333 млн рублей до 110,1 миллиона.

Также 99,9% в уставном капитале ООО «Фарлонг» упали в цене более чем в 10 раз: с 721,9 млн рублей до 61,1 миллиона.

Права требования, балансовая стоимость которых составляет 221,9 млн, оценена в 8 тысяч рублей.

В цене потеряли и здания, принадлежащие «Роял тайм групп». А вот земельные участки в Зеленодольском районе РТ заметно подорожали. Например, участок площадью 105 838 кв. м в Большекургузинском сельском поселении подорожал с 80,8 тысячи рублей до 21,7 млн рублей. Из пяти участков ни один не проходил по балансу дороже 300 тысяч рублей, при этом все они оцениваются теперь в десятки миллионов.

Любопытно, что вырос в оценке и товарный знак «Приозерье», принадлежащий компании. Правда, он поднялся в цене незначительно: с 53 до 80 тысяч рублей.

Максимальное падение же ожидаемо показали права требования. Их балансовая стоимость составляла 221,9 млн рублей. Рыночная цена установлена ниже 8,4 тысячи рублей.

Ранее уже сообщалось, что объекты «Роял тайм групп» в Краснодарском крае потеряли в цене более 2 млрд рублей. Основной корпус недвижимости в игровой зоне эксперт оценил в 315,9 млн рублей.