МЧС Татарстана предупредило о грозе и сильном ветре, которые ожидаются 9 мая

ГУ МЧС РФ по РТ предупреждает об ухудшении погодных условий с 14.00 до 20.00 9 мая.

Так, по данным Гидрометцентра РТ, в указанное местами на территории Татарстана и в Казани ожидаются: гроза, сильный юго-восточный ветер порывами 15-20 м/с. В восточных районах ветер может усилиться до 24 м/с.

Напомним, сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно в западных районах, небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем местами сильный — порывами до 15—17 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от +23°С до +28°С.