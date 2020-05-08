Сегодня в Татарстане ожидается порывистый ветер и до +28 градусов
В пятницу, 8 мая, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно в западных районах, небольшой дождь.
Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем местами сильный — порывами до 15—17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит от +23°С до +28°С. В Казани столбик термометра будет колебаться от +25°С до +27°С. В Набережных Челнах прогнозируется +26—28°С.
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