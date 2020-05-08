ИТ-парк запустил виртуальную фотовыставку, посвященную связистам в годы войны
ИТ-парк запустил виртуальную фотовыставку «Связь времени» к юбилею Победы.
Выставка посвящена вкладу военных связистов в победу в Великой Отечественной войне. Место проведения выставки — это историческое здание ИТ-парка, которое было построено в конце XVIII — первой половине XIX века и использовалось в качестве военной казармы. В годы Великой Отечественной войны в этом здании располагался сборный пункт Военного комиссариата Татарской АССР.
Виртуальная выставка доступна по ссылке.Общество Татарстан
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