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ИТ-парк запустил виртуальную фотовыставку, посвященную связистам в годы войны

12:29, 08.05.2020
ИТ-парк запустил виртуальную фотовыставку, посвященную связистам в годы войны
Фото: скриншот

ИТ-парк запустил виртуальную фотовыставку «Связь времени» к юбилею Победы.

Выставка посвящена вкладу военных связистов в победу в Великой Отечественной войне. Место проведения выставки — это историческое здание ИТ-парка, которое было построено в конце XVIII — первой половине XIX века и использовалось в качестве военной казармы. В годы Великой Отечественной войны в этом здании располагался сборный пункт Военного комиссариата Татарской АССР.

Виртуальная выставка доступна по ссылке.

Общество Татарстан
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