Ford Sollers поставит 190 автомобилей интернет-магазину Ozon
ООО «Ford Sollers Елабуга» поставит дополнительные 190 легких грузовиков Ford Transit интернет-магазину Ozon.
Ранее маркетплейсу были переданы 87 фургонов. Следующая партия в количестве 100 автомобилей поступит в ближайшее время.
Интернет-магазин ждет поставки цельнометаллических фургонов полной массой 2,5 тонны со средней базой и средней крышей в модификациях с передним приводом. Автомобили оборудованы дизельным двигателем объемом 2,2 л (125 л.с.) и 6-ступенчатой МКПП, передает «Интерфакс».
Ранее Sollers приостановил производство в Елабуге до конца корпоративного отпуска.
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