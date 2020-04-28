Sollers приостановит производство до конца мая на совместном предприятии с Ford в Елабуге

Группа Sollers приостановит производство на совместном предприятии с Ford в Елабуге на время корпоративного отпуска с 12 по 26 мая.

«В период с 12 по 26 мая на заводе пройдут работы по обслуживанию и наладке оборудования, а также будет проведена инвентаризация», — сообщили в компании.

На производственной площадке Ford Sollers в Елабуге останется персонал, поддерживающий жизнеобеспечение и безаварийное состояние предприятия.

В компании подчеркнули, что все автомобили по заказу корпоративных клиентов, в том числе автомобили скорой помощи для медицинских служб регионов страны, будут произведены и переданы в срок. Также в пресс-службе Sollers отметили, что в дилерских центрах имеется достаточный склад автомобилей Ford Transit, передает «Интерфакс».

Ранее президент России Владимир Путин проводил совещание о состоянии дел в российском автопроме и поддержке отрасли — в нем приняли участие руководители КАМАЗа и Sollers.

