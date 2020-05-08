Детскую футболку с автографом Роналду в Казани оценили в $2000

150 тысяч за яркие воспоминания

На популярном сайте объявлений в Казани продается футболка с автографом Роналду. Среди многочисленных вещей с подписями знаменитостей она все же выделяется своей эмоциональной историей: именно в ней великого португальца выводил на матч с Мексикой юный казанец Артур Петров. Возможно, именно поэтому за футболку выставлена солидная цена: трикотажная вещица, «утяжеленная» яркими эмоциями и личной историей, оценена в 150 тысяч рублей.

Именно в этой футболке выводил КриРо на матч с Мексикой юный казанец Артур Петров

Артур Петров попал в команду детей, выводивших футболистов на поле во время Кубка конфедераций (Казань, 2017 год), неожиданно для себя и родителей. Он с 6 лет занимается футболом — сначала в «Рубине», а теперь в школе олимпийского резерва «Тасма».

На том Кубке конфедераций детей, выводивших футболистов на поле, показывали на больших экранах, и этот «парад» был смонтирован точно так же, как и для игроков сборных: с портретами и короткой характеристикой, в форменной футболке, на фоне поля — все было серьезно. Артуру тогда было 10 лет.

Когда звучал гимн, Артур попросил Роналду расписаться на футболке, и тот не отказал

Его мама Наргиза рассказывает «Реальному времени»:

— Мы в эту детскую команду попали, как ни странно, не от футбольной школы — нас направили на конкурс из нашей обычной школы №34, в которой учится Артур. Был заочный отбор, потом встреча в администрации Московского района. Там детям рассказали волонтеры обо всем — как все будет происходить, что они должны будут делать. Потом была, конечно, и репетиция, все проходило очень организованно, детям объясняли каждый шаг.

«Все думают, что мы за это заплатили, кучу денег отдали»

Наргиза рассказывает, что в группе ребят, отобранных выводить футболистов на поле, были и дети из малоимущих семей, и ребята с ограниченными возможностями, и воспитанники детских домов, и дети из обычных казанских семей — все работали вперемешку. Мама Артура предполагает, что отбор мальчик прошел в том числе и из-за того, что годом ранее у него была серьезная травма ноги, и ребенок 4 месяца был на домашнем обучении. Наргиза думает, что не в последнюю очередь это повлияло на выбор тех, кто отбирал ребят.

«Артур сказал, что Роналду ему говорил еще пару фраз, но на португальском, поэтому диалога у них не получилось», — говорит мама юного футболиста

Вопреки распространенному мнению, ни вопрос денег, ни вопрос связей не стоял вообще:

— То, что Артур выводил именно Роналду, было чистой случайностью, по жребию. Все думают, что мы за это заплатили, кучу денег отдали — но вы себе представляете, сколько это могло бы стоить? И откуда у нас такие деньги? Он был страшно счастлив, это была большая мечта его — выйти на поле вместе со знаменитым футболистом, быть показанным даже не на всю страну, а на весь мир. Как раз когда звучал гимн, он попросил Роналду расписаться на футболке, и тот не отказал. Очень много было эмоций — хороших, положительных. Артур сказал, что Роналду ему говорил еще пару фраз, но на португальском, поэтому диалога у них не получилось, — говорит мама юного футболиста.

Наргиза объяснила, почему семья приняла решение продать легендарную футболку: несмотря на то, что Артур все еще продолжает заниматься футболом, темой знаменитостей он уже переболел, поэтому особого пиетета к уникальной вещи не испытывает. «Чтобы зря не хранить футболку, лучше получить от нее что-то полезное», — говорит мама мальчика. Правда, по ее словам, звонков о предполагаемой покупке пока поступает немного.

Артур все еще продолжает заниматься футболом, темой знаменитостей он уже переболел, поэтому особого пиетета к уникальной вещи не испытывает

Людмила Губаева, фото avito.ru