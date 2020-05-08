Вирусолог назвал часто забываемый путь заражения коронавирусом
Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в интервью «Пятому каналу» заявил, что коронавирус может передаваться через волосы, и об этом многие забывают.
По его словам, вирус может держаться на волосах несколько суток. Чтобы не заразиться, рекомендуется носить головной убор.
Специалист отметил, что о подобном способе заражения многие люди забывают и не применяют соответствующие меры защиты.
Также Альтштейн напомнил о необходимости носить маски и дистанцироваться от человека на несколько метров.
Ранее сообщалось, что жители Татарстана чаще всего заражаются внутри семьи.Общество
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