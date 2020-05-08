Вирусолог назвал часто забываемый путь заражения коронавирусом

Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в интервью «Пятому каналу» заявил, что коронавирус может передаваться через волосы, и об этом многие забывают.



По его словам, вирус может держаться на волосах несколько суток. Чтобы не заразиться, рекомендуется носить головной убор.

Специалист отметил, что о подобном способе заражения многие люди забывают и не применяют соответствующие меры защиты.

Также Альтштейн напомнил о необходимости носить маски и дистанцироваться от человека на несколько метров.

Ранее сообщалось, что жители Татарстана чаще всего заражаются внутри семьи.