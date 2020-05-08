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В Башкирии мужчина погиб при съезде в кювет, его дочь госпитализирована

10:04, 08.05.2020
В Башкирии мужчина погиб при съезде в кювет, его дочь госпитализирована
Фото: ГИБДД РБ

В Башкирии в аварии погиб 47-летний водитель автомобиля «ЗАЗ Шанс». Также пострадала его 19-летняя дочь.

ДТП произошло 7 мая около 4 часов дня в Стерлибашевском районе. На 50-м километре автодороги Киргиз Мияки — Тятер Арасланово — Стерлибашево водитель «ЗАЗ Шанс» вылетел в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля. Он был госпитализирован в больницу, однако врачи спасти ему жизнь не смогли.

Травмы также получила его 19-летняя дочь, которая находилась в машине на пассажирском сиденье. Начато разбирательство, передает ГИБДД региона.

Ранее в Самарской обрасти пятеро казанцев насмерть разбились в лобовом столкновении.

ПроисшествияАвто Башкортостан
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