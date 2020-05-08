Коммунальщики попросили у государства поддержки: неплатежи могут составить более 1 трлн рублей

Неплатежи населения и организаций ЖКХ за энергию из-за карантинных мер и экономической стагнации могут по итогам 2020 года в России составить полтриллиона рублей. А объем коммунальных неплатежей в 2020 году, если не принять ряд необходимых мер, составит более 1 трлн рублей, цены на электроэнергию могут вырасти в этом году на 10—12%.



В конце апреля, когда власти РФ, представители генерирующих, сетевых и сбытовых компаний, а также депутаты Госдумы РФ обсуждали ситуацию в энергетической отрасли в ситуации продленного «режима нерабочих дней», стало известно, что уже по итогам первой «карантинной» недели апреля 2020 года у гарантирующих поставщиков (ГП) наблюдалось критическое падение поступлений от потребителей за апрель, поток денежных средств сократился от 50% до 70%. В заключении по итогам заседания двух секций экспертного совета при Комитете Государственной думы по энергетике (есть в распоряжении «Реального времени») отмечается, что по состоянию на 21 апреля 2020 г. ситуация улучшилась, однако появилась новая проблема: сокращение оплаты в сравнении с апрелем 2019 года составило порядка 13%, в том числе по населению — порядка 10%, по управляющим компаниям — порядка 36%, по сфере ЖКХ — порядка 13%.



В итоге кассовые разрывы ГП могут достигнуть 500 млрд рублей. Эти кассовые разрывы в документе названы «фактически финансовой дырой».

Представители энергосбытового комплекса (гарантирующих поставщиков) также дали понять, что исполнение закона, по которому на гарантирующих поставщиков переносится обязанность по установке приборов учета в многоквартирных домах (№522-ФЗ — вступает в силу 1 июля 2020 года) уже под угрозой. По элементарной причине — у ГП на это просто не будет средств, так как расходы на реализацию данного закона для гарантирующих поставщиков составят около 25 млрд рублей в год, при этом в сбытовых надбавках указанные расходы учтены только в ряде регионов.

Участники рынка попросили, во-первых, перенести реализацию закона на 2 года, во-вторых, предусмотреть в переработанном законе не точечную замену приборов учета на интеллектуальные, а комплексное оснащение многоквартирных домов системами учета по согласованному графику и обеспеченному финансированием (из бюджета).

Подробнее читайте в материале «Реального времени».

