Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.

Таким образом он отреагировал на фильм Юрия Дудя о Кремниевой долине «Как устроена IT-столица мира», в котором предприниматели-эмигранты рассказывали о преимуществах переезда в США.

В своем посте Дуров заявил, что США не является ни лучшим местом для ведения IT-бизнеса, ни для жизни.

Также основатель Telegram определил семь причин опровергающих этот тезис, для того, чтобы «предостеречь новое поколение предпринимателей от повторения ошибок предшественников».

Так, Дуров назвал США полицейским государством и лидером по количеству заключенных, а также страной с недоступным здравоохранением из-за которого многим эмигрантам приходится ездить на лечение в страны Восточной Европы.

Помимо этого, по словам Павла, в Кремниевой долине ограничена культурная жизнь, в самой стране среднее образование, качество которого ниже, чем в остальных развитых странах.

Еще в качестве причин, развеивающих миф о США, как о лучшей стране для ведения бизнеса, Дуров назвал высокие налоги, дорогое ведение бизнеса и слабые перспективы рынка.

В своем посте он отметил, что от знакомых ему предпринимателей, принимавших участие в фильме Дудя, он не раз слышал о минусах жизни в США. По словам создателя мессенджера, сейчас один из них половину времени проводит на родине, другой вернулся в Европу, а третий разочаровался в американцах и строит вокруг себя «маленькую Россию».