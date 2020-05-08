С сегодняшнего дня возобновляется автобусный маршрут из Казани в Гаврилково

С 8 мая в Татарстане возобновляется движение автобусного маршрута пригородного сообщения из Казани до дачного поселка Гаврилково, расположенного в Верхнеуслонском муниципальном районе.

Из столицы Татарстана в Гаврилково автобус отправляется ежедневно в 8:00 и 16:00 от остановки «Московский рынок» (ул. Волгоградская). Обратно автобус отправляется в 09:30 и 17:30, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.