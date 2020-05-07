В Казани продают два старинных автомобиля Willys MB

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В Казани продают два старинных автомобиля Willys MB за 1,2 млн рублей.

По словам продавца, автомобили из Европы и США. Он также уточнил, что они имеют культурную ценность и не оформляются как транспортное средство.

Willys MB — американский военный автомобиль времен Второй мировой. Его начали выпускать в 1941 году.



Напомним, с 1 марта в России появилась возможность получить паспорт на ретроавто. Цена такого документа — 10—15 тыс. рублей.