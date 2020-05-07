Казанский театр оперы и балета вошел в топ-5 оперных театров России

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Агентство «ТурСтат» составило рейтинг лучших театров оперы и балета в стране. В пятерку лучших вошел и Татарский театр оперы и балета имени Мусы Джалиля.

По данным агентства, самым популярным и качественным в стране является московский Большой театр. За ним следует Мариинский театр в Санкт-Петербурге. Замыкает тройку Новосибирский академический театр оперы и балета.

За ними идут театры Екатеринбурга и Казани. На шестом месте рейтинга находится Башкирский оперный театр.