Казанский театр оперы и балета вошел в топ-5 оперных театров России
Агентство «ТурСтат» составило рейтинг лучших театров оперы и балета в стране. В пятерку лучших вошел и Татарский театр оперы и балета имени Мусы Джалиля.
По данным агентства, самым популярным и качественным в стране является московский Большой театр. За ним следует Мариинский театр в Санкт-Петербурге. Замыкает тройку Новосибирский академический театр оперы и балета.
За ними идут театры Екатеринбурга и Казани. На шестом месте рейтинга находится Башкирский оперный театр.ОбществоКультура Татарстан
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