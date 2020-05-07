Путин заявил, что пока ему «трудно сказать», когда снимут ограничения из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что пока не может сказать, когда начнется снятие ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.

«Сейчас и Россия, и иностранные государства готовятся или начинают постепенно выходить из режимов внутренних ограничений. Однако пока, совершенно очевидно, нельзя, трудно сказать, как будут проходить эти процессы, в том числе — когда и какие зарубежные направления будут доступны для поездок наших граждан. Это не только от нас зависит. Это зависит от того, как будут складываться дела и какие решения будут приниматься в других государствах», — сказал Путин в ходе совещания, посвященного развитию транспортной отрасли.

Он добавил, что сейчас правительство готовит план действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости и доходов граждан. И предложил включить в этот план и действия по развитию внутреннего туризма.

Ранее сообщалось, что план послаблений в Татарстане готов и сегодня будет представлен Минниханову.