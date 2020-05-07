В Минмолодежи Татарстана сообщили об онлайн-акциях ко Дню Победы

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Замминистра по делам молодежи РТ Анна Захматова рассказала об онлайн-акциях ко Дню Победы, к которым могут присоединиться татарстанцы.

«Дерево Победы» можно высадить у себя на участке (в рамках международной акции «Сад памяти»). Фото с хештегом акции нужно выложить в сети. По идее инициаторов, участники акции посадят деревья памяти о каждом из 27 миллионов погибших в стране в годы войны.

С 30 апреля по 22 июня продолжается Всероссийская акция «Голос весны». В сосцетях пользователям предлагают выкладывать видео с исполнением песен военных лет с хештегом #голосвеснытатарстан. Федеральные организаторы вручат победителю подарок с праздничной символикой.

«Дорога памяти» — акция Минобороны РФ. Участники выкладывают фото своего родственника, дополняют историей, военными письмами — собранные материалы увековечат в галерее «Дорога памяти» на территории комплекса главного храма Вооруженных сил РФ.

Ранее «Реальное время» уже писало о различных мероприятиях, организованных в честь Дня Победы. Например, в республике будет проводиться уже традиционная акция «Георгиевская ленточка».