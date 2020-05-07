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Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 31 мая

16:20, 07.05.2020
Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 31 мая
Фото: kremlin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим обязательной самоизоляции до 31 мая. Соответствующий указ опубликован на его сайте.

«Временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей, а также режим самоизоляции граждан будут продлены до 31 мая 2020 г. Открывать рестораны, театры, спортивные сооружения пока все-таки рано», — говорится в указе.

С 12 мая в Москве вводится первый этап ослабления ограничений, связанных с коронавирусом, — возобновится промышленное производство и стройки.

С этого же дня жители Москвы будут обязаны носить маски и перчатки в магазинах и транспорте.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что главы регионов должны разработать до 11 мая свой собственный план выхода из режима ограничений.

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