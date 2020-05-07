Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 31 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим обязательной самоизоляции до 31 мая. Соответствующий указ опубликован на его сайте.

«Временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей, а также режим самоизоляции граждан будут продлены до 31 мая 2020 г. Открывать рестораны, театры, спортивные сооружения пока все-таки рано», — говорится в указе.

С 12 мая в Москве вводится первый этап ослабления ограничений, связанных с коронавирусом, — возобновится промышленное производство и стройки.

С этого же дня жители Москвы будут обязаны носить маски и перчатки в магазинах и транспорте.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что главы регионов должны разработать до 11 мая свой собственный план выхода из режима ограничений.

