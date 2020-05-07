В Казани индекс самоизоляции опускался до 1,4 балла

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По данным на 15.10 четверга, индекс самоизоляции в Казани составляет 1,5 балла. Это означает, что на улицах столицы Татарстана остается много людей.

При этом в 12.00 и 13.00 показатель опускался до 1,4 балла, следует из графика, предоставляемого «Яндексом». Пока в городе не фиксировалось показателя ниже.

Индекс самоизоляции в Набережных Челнах также составляет 1,5 балла. В Чистополе он опустился до 1,7 балла, в Нижнекамске и Альметьевске составляет 1,8 балла, в Бугульме — 1,9, в Зеленодольске и Елабуге — 2,1, в Лениногорске — 2,2 балла.

Напомним, что в последние дни количество новых случаев коронавируса прирастает по 100 пациентов в сутки. Всего в республике зафиксировано 1 415 случаев COVID-19.