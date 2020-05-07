Главное о коронавирусе на 7 мая: Россия в топ-5 по заболеваемости, переносят ли мухи COVID-19
Новый антирекорд Татарстана
За сутки в Татарстане подтверждены 105 новых случаев коронавирусной инфекции. 31 человек госпитализирован, 74 пациента с легкой или бессимптомной формой лечатся дома. Восемь случаев — завозные, 97 — контактные. Большинство из них выявлены в Казани (41) и Набережных Челнах (22).
Сводка по районам:
Альметьевский — 6,
Арский — 6,
Балтасинский — 1,
Высокогорский — 2,
Елабужский — 4,
Кукморский — 2,
Лаишевский — 1,
Лениногорский — 1,
Мамадышский — 4,
Нижнекамский — 11,
Пестречинский — 2,
Сабинский — 1,
Тетюшский — 1.
Распределение возрастным группам:
до 18 лет — 1,
от 18 до 30 — 18,
от 30 до 50 — 31,
от 50 до 60 — 24,
от 60 до 70 — 27,
от 70 до 80 — 4,
от 80 до 90 — 0,
старше 90 — 0.
Всего в в Татарстане зарегистрировано 1 415 случаев COVID-19. Четыре человека умерли. 375 человек с подтвержденным диагнозом находятся в стационарах, из них шесть подключены к аппаратам ИВЛ.
График прироста заражений по Татарстану:
Выздоровели 252 человека, 68 из них — за последние сутки.
- По данным «Яндекса», летальность от COVID-19 в республике составляет 0,23%.
- Все меньше татарстанцев соблюдают самоизоляцию. Вчера индекс самоизоляции опустился до рекордных 1,5 балла. Сегодня он чуть выше — 1,7 балла.
- Прирост заболеваемости в Татарстане составляет 8% к предыдущему дню. По словам премьер-министра РТ Лейлы Фазлеевой, идет стабилизация прироста.
Россия вошла в пятерку стран по количеству заболевших
За последние сутки в России подтвержден 11 231 новый случай коронавирусной инфекции.
Заболевшие выявлены в 84 регионах. Всего в стране COVID-19 заболели 177 160 человек. Число выздоровевших за весь период пациентов увеличилось до 23 803, умерли 1 625 человек.
Карта заболеваемости коронавирусной инфекцией по регионам — на сайте стопкоронавирус.рф.
График прироста заболевших по стране:
Топ-10 регионов РФ по количеству зараженных выглядит так:
- По количеству заболевших Россия замкнула пятерку лидеров, за сутки она переместилась с 7-го места на 5-е, обогнав Францию и Германию.
- В Приморье от коронавируса вылечилась 94-летний ветеран Великой Отечественной войны.
- После снятия карантинных мер в Москве может открыться только половина магазинов одежды, обуви и аксессуаров.
- Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в интервью телеканалу НТВ заявил, что комары не могут переносить коронавирус, но теоретически на это способны мухи. Он предположил, что инфекция может распространяться на лапках мух.
В мире еще больны 2 253 382 человек
В мире коронавирусом нового типа заразились 3 822 295 человека, 265 120 умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
Количество активно болеющих составляет 2 253 382 человек. 1 263 224 из них живут в США, следом идут Испания (253 682), Италия (214 457), Великобритания (201 101) и Россия (177 160).
По количеству летальных исходов впереди США (74 809), Великобритания (30 076), Италия (29 684), Испания (25 857), Франция (25 809).
- Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом. Журналисты сообщали о росте заболеваемости из-за отсутствия ограничительных мер и отметили множество свежих могил на кладбищах.
- Закрытие границ повлияло на наркотрафик. Синтетические наркотики не могут распространять из-за отмены авиасообщения, а героин теперь перевозят морскими путями, говорится в докладе управления ООН по наркотикам и преступности.
- Президент США Дональд Трамп сравнил коронавирус с терактами 11 сентября. «Это [коронавирус] действительно самое ужасное нападение, которое когда-либо было [в США]. Это хуже, чем Перл-Харбор», — сказал он.
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