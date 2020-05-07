Главное о коронавирусе на 7 мая: Россия в топ-5 по заболеваемости, переносят ли мухи COVID-19

Новый антирекорд Татарстана

За сутки в Татарстане подтверждены 105 новых случаев коронавирусной инфекции. 31 человек госпитализирован, 74 пациента с легкой или бессимптомной формой лечатся дома. Восемь случаев — завозные, 97 — контактные. Большинство из них выявлены в Казани (41) и Набережных Челнах (22).

Сводка по районам:

Альметьевский — 6,

Арский — 6,

Балтасинский — 1,

Высокогорский — 2,

Елабужский — 4,

Кукморский — 2,

Лаишевский — 1,

Лениногорский — 1,

Мамадышский — 4,

Нижнекамский — 11,

Пестречинский — 2,

Сабинский — 1,

Тетюшский — 1.



Распределение возрастным группам:

до 18 лет — 1,

от 18 до 30 — 18,

от 30 до 50 — 31,

от 50 до 60 — 24,

от 60 до 70 — 27,

от 70 до 80 — 4,

от 80 до 90 — 0,

старше 90 — 0.



Всего в в Татарстане зарегистрировано 1 415 случаев COVID-19. Четыре человека умерли. 375 человек с подтвержденным диагнозом находятся в стационарах, из них шесть подключены к аппаратам ИВЛ.



График прироста заражений по Татарстану:

Выздоровели 252 человека, 68 из них — за последние сутки.

По данным «Яндекса», летальность от COVID-19 в республике составляет 0,23%.

Все меньше татарстанцев соблюдают самоизоляцию. Вчера индекс самоизоляции опустился до рекордных 1,5 балла. Сегодня он чуть выше — 1,7 балла.

Прирост заболеваемости в Татарстане составляет 8% к предыдущему дню. По словам премьер-министра РТ Лейлы Фазлеевой, идет стабилизация прироста.

Россия вошла в пятерку стран по количеству заболевших

За последние сутки в России подтвержден 11 231 новый случай коронавирусной инфекции.

Заболевшие выявлены в 84 регионах. Всего в стране COVID-19 заболели 177 160 человек. Число выздоровевших за весь период пациентов увеличилось до 23 803, умерли 1 625 человек.



Карта заболеваемости коронавирусной инфекцией по регионам — на сайте стопкоронавирус.рф.



График прироста заболевших по стране:

Топ-10 регионов РФ по количеству зараженных выглядит так:

По количеству заболевших Россия замкнула пятерку лидеров, за сутки она переместилась с 7-го места на 5-е, обогнав Францию и Германию.

В Приморье от коронавируса вылечилась 94-летний ветеран Великой Отечественной войны.

После снятия карантинных мер в Москве может открыться только половина магазинов одежды, обуви и аксессуаров.

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в интервью телеканалу НТВ заявил, что комары не могут переносить коронавирус, но теоретически на это способны мухи. Он предположил, что инфекция может распространяться на лапках мух.

В мире еще больны 2 253 382 человек

В мире коронавирусом нового типа заразились 3 822 295 человека, 265 120 умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

Количество активно болеющих составляет 2 253 382 человек. 1 263 224 из них живут в США, следом идут Испания (253 682), Италия (214 457), Великобритания (201 101) и Россия (177 160).

Президент США Дональд Трамп сравнил коронавирус с терактами 11 сентября. Фото facebook.com/WhiteHouse

По количеству летальных исходов впереди США (74 809), Великобритания (30 076), Италия (29 684), Испания (25 857), Франция (25 809).



Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом. Журналисты сообщали о росте заболеваемости из-за отсутствия ограничительных мер и отметили множество свежих могил на кладбищах.



Закрытие границ повлияло на наркотрафик. Синтетические наркотики не могут распространять из-за отмены авиасообщения, а героин теперь перевозят морскими путями, говорится в докладе управления ООН по наркотикам и преступности.

Президент США Дональд Трамп сравнил коронавирус с терактами 11 сентября. «Это [коронавирус] действительно самое ужасное нападение, которое когда-либо было [в США]. Это хуже, чем Перл-Харбор», — сказал он.

Ольга Плешкова