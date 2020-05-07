Минприроды: в Татарстане нет риска остановки работы «мусорных» операторов

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Минприроды РФ сообщило о завершении приема заявок от регионов на деньги федерального бюджета для поддержки отрасли обращения с отходами. По данным министерства, в Татарстане нет угрозы остановки работы «мусорных» операторов.

«Правительства Ярославской, Смоленской, Мурманской, Кемеровской, Белгородской областей, республик Татарстан и Ингушетия проинформировали Минприроды России о стабильном положении в отрасли и отсутствии на их территории рисков прекращения деятельности регоператоров в сфере обращения с ТКО», — говорится в сообщении министерства.

Заявки на трансферты направил 51 субъект РФ. Из них 28 сообщили, что есть риск остановки деятельности регоператоров.

Ранее сообщалось, что под угрозой банкротства находятся регоператоры в 20 регионах.