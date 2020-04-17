Угроза банкротства «мусорных» регоператоров наблюдается в 20 регионах РФ

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В ближайшее время могут прогореть региональные операторы по обращению с отходами в 20 субъектах РФ. К таким выводам пришли аналитики Российского экологического оператора (РЭО), курирующего в стране «мусорную» реформу.

«Риск приостановки деятельности регоператоров в 20 субъектах РФ до 1 июня 2020", — цитирует «РИА Новости» документы организации.

Согласно этим данным, рискуют остаться без региональных операторов Дагестан, Бурятия, Кабардино-Балкария, Якутия, Северная Осетия-Алания, Тыва, Алтай, Вологодская, Кемеровская, Орловская, Магаданская, Псковская, Амурская области, Хакасия, Новосибирская, Смоленская области, Ингушетия, Костромская область, Карачаево-Черкесия и Алтайский край.

Как ранее уточняли в РЭО, основная проблема региональных операторов связана с тем, что на 20% вырос объем мусора от жилых домов, а собираемость платежей упала до 80%, а в ближайшее время снизится до 60%.

Правительство собирается компенсировать 20% выручки региональных операторов, чтобы спасти их от банкротства.