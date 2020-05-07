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Путин назвал обеспечение работы транспорта в период пандемии стратегической задачей

14:44, 07.05.2020
Путин назвал обеспечение работы транспорта в период пандемии стратегической задачей
Фото: realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин назвал обеспечение бесперебойной работы транспорта в период пандемии важной стратегической задачей. Президент поручил губернаторам предусмотреть региональные механизмы поддержки транспорта.

Глава государства заявил, что нужно максимально сохранить инвестпрограммы компаний в транспортной отрасли, пишет ТАСС. Он отметил, что быстрая нормализация экономической жизни потребует слаженной работы транспортных компаний.

Путин призвал использовать резервы транспортного комплекса для развития внутреннего туризма после пандемии.

ОбществоИнфраструктураБизнесТранспорт
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