Путин назвал обеспечение работы транспорта в период пандемии стратегической задачей
Президент России Владимир Путин назвал обеспечение бесперебойной работы транспорта в период пандемии важной стратегической задачей. Президент поручил губернаторам предусмотреть региональные механизмы поддержки транспорта.
Глава государства заявил, что нужно максимально сохранить инвестпрограммы компаний в транспортной отрасли, пишет ТАСС. Он отметил, что быстрая нормализация экономической жизни потребует слаженной работы транспортных компаний.
Путин призвал использовать резервы транспортного комплекса для развития внутреннего туризма после пандемии.ОбществоИнфраструктураБизнесТранспорт
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