ЦБ и правительство подписали соглашение по акциям Сбербанка

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Банк России и правительство РФ заключили акционерное соглашение по акциям Сбербанка. Оно устанавливает уровень дивидендов и определяет сколько представителей акционера могут войти в набсовет.

Согласно документу, «Сбер» должен ориентироваться на выплату в качестве дивидендов не менее половины от чистой прибыли по МСФО.

«Акционерное соглашение будет действовать до 30.04.2023. Последняя акция ПАО «Сбербанк», принадлежавшая Банку России, передана Правительству Российской Федерации 30.04.2020», — говорится в релизе регулятора.

Также соглашение определяет, что новый контролирующий акционер Сбербанка выдвигает в наблюдательный совет не более 4 кандидатов, включая одного представителя ЦБ.