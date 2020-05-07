Пожар в высотном доме по улице Гареева выехали тушить 40 человек — горели вещи и письменный стол

В 12.02 7 мая поступило сообщение о пожаре на седьмом этаже многоквартирного жилого дома по ул. Рауиса Гареева, д. 111, корпус 1 в Советском районе Казани. На место по номеру вызова №2 выехали девять единиц пожарной техники и 40 человек личного состава.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ, в квартире горели вещи и письменный стол на площади два квадратных метра. Работало одно звено газодымозащитной службы, верхние этажи проверены, задымление отсутствует.

В 12.23 открытое горение было ликвидировано. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.