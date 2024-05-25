Объем продукции сельского хозяйства Татарстана составил 57,9 млрд руб за I квартал года

Фото: Максим Платонов

По итогам первого квартала 2024 года объем продукции сельского хозяйства Татарстана составил 57,9 млрд рублей. Об этом на совещании в доме Правительства сообщил заместитель премьер-министра Татарстана — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров. Совещание прошло в режиме видео-конференц-связи со всеми муниципальными образованиями Татарстана, а его провел раис республики Рустам Минниханов.

Марат Зяббаров также сообщил, что сев яровых культур проведен на 84% от плана и посеяно 1 млн 480 тыс. га площадей. Полностью завершен сев гороха на площади 64 тыс. га и овса — 35 тыс. га. Завершил посевную кампанию Тетюшский район. Параллельно начаты кормозаготовительные работы. На сегодня к заготовке кормов приступили три района — Нурлатский, Актанышский и Альметьевский. Всего в текущем году предстоит заготовить корма с 350 тыс. га многолетних трав, 150 тыс. га однолетних трав и кормосмесей и 156 тыс. га кукурузы.

Министр рассказал о работе по развитию экономики республики в курируемых министерством отраслях. Денежная выручка за три месяца по сельхозформированиям составила свыше 39 млрд рублей с ростом на 15%. Каждый третий рубль выручки формируется за счет молока.

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве республики по итогам первого квартала составила 47 тыс. 924 рубля с ростом на 24% относительно прошлого года. В некоторых районах зарплата еще выше: например, в Мамадышском районе — около 68 тыс. рублей, с ростом на 28% чем годом ранее.

Министр также доложил о мерах поддержки села. Предусмотрено 13,7 млрд рублей бюджетных средств, из них с федеральным объемом финансирования — 4,5 млрд рублей, за счет средств бюджета республики — 9,2 млрд рублей.

По итогам прошлого года в село было направлено 27 млрд рублей инвестиций, значительная часть которых была направлена на реализацию высокотехнологичных молочных комплексов. Это позволило не только компенсировать потери объемов молока, допущенных отдельными районами, но и обеспечить прирост на 10%. По итогам первого квартала произведено 526 тыс. тонн молока — это 106% к прошлому году и 29 тыс. тонн прибавки.

Напомним, с начала 2024 года из Татарстана уже отгрузили на экспорт более 50 тысяч тонн зерна, рассказал заместитель руководителя Россельхознадзора по Татарстану Айрат Тазетдинов.

Разиль Самигуллин