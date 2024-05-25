«Туполев» выставил счет «КАИ-Лазеру» на 16 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», доживающий свои последние дни «КАИ-Лазер» оказался неспособен оплачивать и арендованные им помещения. С иском в Арбитражный суд Татарстана к творению экс-ректора КАИ Альберта Гильмутдинова обратилось АО «Туполев».

Согласно материалам дела, в 2018 году «КАИ-Лазер» арендовал у авиаконцерна несколько помещений на срок до 30 июня 2019 года. После этого инжиниринговый центр должен был либо уведомить «Туполев» о продлении аренды, либо освободить помещения. Однако вместо этого «КАИ-Лазер», как утверждает арендодатель, отказался от аренды и оплаты. В результате у предприятия образовалась задолженность в размере 8,9 миллиона рублей, а также пени в размере 7,1 миллиона рублей.

Это уже не первое разбирательство между «КАИ-Лазером» и АО «Туполев»: ранее арбитраж уже взыскал с инжинирингового центра 13 миллионов рублей долгов и пени по аренде тех же площадей. Однако в предыдущем иске рассматривался долг за период с 2020 по 2021 годы, а в новом — с 2022-го по 2024-й. За прошедшее с первого разбирательства время «КАИ-Лазер» так и не вернул арендованные площади.

Арбитражный суд Татарстана в этом разбирательстве также встал на сторону АО «Туполев», взыскав с «КАИ-Лазера» 8,9 миллиона рублей долга и 7,1 миллиона — неустойки. К основной задолженности были добавлены пени в размере 0,2% за каждый день просрочки.

Идея создания центра «КАИ-Лазер» принадлежит экс-ректору КНИТУ-КАИ Альберту Гильмутдинову. Максим Платонов / realnoevremya.ru

При этом «КАИ-Лазер» на протяжении всего периода своего существования показывал неутешительные финансовые результаты. Согласно финансовым отчетностям, с момента своего создания инжиниринговый центр так и не смог выйти на самоокупаемость, а по итогам 2023 года сдал «нулевой» отчет.

«КАИ-Лазер» является акционерным обществом. Текущие держатели ценных бумаг компании не известны, но в 2020 году компания раскрывала, что 71,71% акций принадлежит правительству Татарстана через Минземиущество республики, а остальное — ныне ликвидированному московскому ООО «ВГ-Воронка».

Возглавляет «КАИ-Лазер» с момента регистрации юрлица Руслан Янбаев. Ранее у него уже был совместный проект с КАИ — ООО «Новые керамические материалы», учредителями которого выступали вуз и братья Руслан и Фатих Янбаевы. У последних также были доли в научно-производственной компании «Топаз». Обе организации ныне не функционируют.

Артем Гафаров