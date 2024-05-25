Ученые разработали метод производства бетона с нулевым уровнем выбросов

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Бетон — это один из самых используемых материалов в мире. На его долю приходится около 7,5% общих выбросов CO2, что в три раза больше, чем у авиации. Ученые из Кембриджа нашли решение этой проблемы, пишет New Atlas. В новом исследовании специалисты изучили, как отходы бетона можно превратить обратно в клинкер — сухой компонент цемента, готовый к повторному использованию. Для этого они обратились за помощью к электродуговой печи, которая обычно используется для переработки стали.

Электродуговая печь нуждается во флюсе, обычно извести, для очистки стали. В новом методе известковый флюс был заменен переработанным цементным тестом. По данным источника, полученный бетон имеет характеристики, аналогичные исходному материалу. Исследователи утверждают, что предложенный ими метод не увеличивает затраты на производство бетона или стали. При этом он значительно снижает выбросы углекислого газа по сравнению с обычными способами производства того и другого материала. Если бы электродуговая печь работала на возобновляемых источниках, она могла бы производить цемент с нулевым уровнем выбросов.

Новый метод уже был опробован в печах, производящих несколько десятков килограммов цемента. В этом месяце проводятся первые промышленные испытания, в ходе которых за два часа будет производиться около 66 тонн цемента. Ожидается, что к 2050 году этот процесс может быть расширен до производства одного миллиарда тонн.

— Производство цемента с нулевым уровнем выбросов — это абсолютное чудо, но нам также необходимо сократить количество используемого цемента и бетона, — говорит профессор Джулиан Оллвуд, глава исследования. — Бетон дешевый, прочный и его можно производить практически где угодно, но мы используем его слишком много.

На более экологичный процесс изготовления бетона был подан патент.