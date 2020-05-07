Минниханову презентовали тепловизор, контролирующий здоровье работников завода

Фото: кадр видео пресс-службы президента РТ

Президенту Татарстана презентовали тепловизор, массовое производство которого планируется на базе АО «КОМЗ». Система отслеживает состояние у сотрудников производства.

Систему разработало научно-производственное объединение «Александр». Топографический комплекс дистанционно замеряет температуру до 30 человек, входящих в помещение. Если система зафиксирует повышенную температуру, пропуск сотрудника может быть заблокирован, и он не сможет попасть на предприятие.

Отмечается, что в условиях пандемии, устройство востребовано на крупных предприятиях. При этом его также можно использовать на улице.

Ранее сообщалось, что резидент «Сколково» создал систему контроля здоровья и контактов людей на заводах.

